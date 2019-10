Les bars de Provence (4/4) : le bistrot de Saint-Martin-de-Pallières, un véritable patrimoine

S'il y a un endroit où les habitants de Saint-Martin-de-Pallières aiment se retrouver c'est bien au bistrot. Les habitués y viennent pour passer du bon temps entre amis à l'heure de l'apéro et aussi pour sa cuisine généreuse. Grâce à sa convivialité, les clients, dont certains viennent de loin, s'y sentent comme chez eux à chacun de leur passage. Par ailleurs, le bistrot est une vraie caverne à souvenirs. A l'intérieur, chaque détail a son histoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.