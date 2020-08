Les bars et restaurants de Paris redoutent un renforcement des mesures sanitaires

Plus de 13.000 communes ont déjà appliqué le port du masque en extérieur dans les zones les plus fréquentées. A Paris, cette protection était exigée ces derniers jours dans certaines rues. Elle est désormais depuis ce jeudi obligatoire dans toute la ville. Les autorités espèrent ainsi ralentir la propagation du virus dans la capitale classée rouge. En revanche, il n'y a pas eu d'annonce concernant une fermeture anticipée des bars et restaurants le soir. Une mesure redoutée par les restaurateurs parisiens.