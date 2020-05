Les bars et restaurants de Saint-Laurent-du-Var impatients de rouvrir pour se refaire une santé

A Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), les cafés et restaurants se préparent à la réouverture prévue le 2 juin. Ils devront organiser les salles et les terrasses différemment, car il faudra respecter la distanciation physique d'un mètre. Le port du masque pour les serveurs, et dans certains cas pour les clients, est aussi obligatoire. Ces mesures sont-elles suffisantes pour y faire revenir les consommateurs ?