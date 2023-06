Les bateaux de croisière sont-ils partout les bienvenus ?

Des huées et des casseroles pour accueillir ces croisiéristes en escale à Douarnenez. Le paquebot, 180 personnes à bord, a jeté l'ancre un peu plus loin dans la baie. Pour ces manifestants sur le port, il n'est pas le bienvenu. Tous ici dénoncent la démesure du tourisme de croisière pour une clientèle jugée aisée. Sur le quai, l'organisateur préfère en rire. Mais pour lui, les militants se trompent de cible. Il défend un tourisme adapté au petit port breton. Ces touristes américains accostent sous la surveillance des gendarmes. Car début mai, les militants avaient investi le quai, empêchant le débarquement des passagers. Un mouvement que contestent d'autres habitants, notamment les commerçants. Dans le magasin de souvenirs de Mickaël Gloaguen, l'arrivée de croisiéristes est un plus non négligeable. En tant que président de l'Association des commerçants, il se dit dépité. Pour d'autres, cela laisse une mauvaise image de la commune. Cette année, huit bateaux de croisière devraient faire escale dans la baie de Douarnenez. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, A. Janssens