Les bateliers de la Loire préparent l'été

Sur la Loire, Aurélien Turpin pense déjà au printemps et vient chercher son premier bateau. Dans quelques mois, il proposera des sorties sur le fleuve, à bord d'un bateau traditionnel tout en bois. Celui-ci quitte le chantier de Saint-Germain-sur-Vienne et va rejoindre la cale du port pour la mise à l'eau. Une manœuvre tout en douceur, sous les yeux d'un ancien charpentier, Guy Brémard. Ce dernier vient partager ce moment. Il a lui-même construit des centaines de bateaux. Pour ce voyage, Antoine et Nicolas accompagnent Aurélien. Cent kilomètres de navigation les attendent, d'abord à petite vitesse, pour roder les moteurs. Aurélien connaît déjà bien le fleuve, car depuis onze ans, il est guide dans une association. Cette année, avec ce bateau, il se met à son compte, fidèle à l'histoire de la batellerie. Le lendemain, l'équipage fait escale à Amboise avant de rejoindre Chaumont-sur-Loire. Sous le soleil, ils aperçoivent enfin le château de Chaumont. Dans quelques mois, Aurélien embarquera ses premiers passagers pour partager cette culture ligérienne.