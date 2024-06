Les bateliers se prennent aux jeux

L'Escapade à Paris, pari tenu. La petite compagnie de tourisme fluvial basée à Rouen (Seine-Maritime) s'est démenée pour faire partie de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 sur la Seine. Elle a été sélectionnée. L'équipage est composé de Patrick et de Béatrice, 54 ans de mariage et de travail sur les bateaux. Et aujourd'hui ou demain, c'est la consécration planétaire. Béatrice Jourdain savoure déjà la clameur de la foule sur les quais et les illuminations de la tour Eiffel. Mais son mari, lui, n'oublie pas qu'ils emporteront 77 VIP, les athlètes, et qu'il s'agira d'une navigation très technique, sans droit à l'erreur pour la centaine d'embarcations. C'est un défi aussi pour le patron de l'entreprise. Maintenant, qu'il est dans la place, il veut que son unique bateau tienne son rang. Mais il sait qu'arrivera un moment où il devra s'effacer au profit de la grosse machine olympique. Et puis, il y a le mystère de la délégation à embraquer. Lui-même ne la connaîtra qu'au dernier moment, sûreté oblige. Paris, Déborah et Raymonde y sont déjà. Les péniches de 39 mètres ont l'habitude des croisières. Une semaine sur la Seine au départ de la Ville Lumière. TF1 | Reportage O. Santicchi, I, Zabala, A. Ifergane