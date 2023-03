Les belles feuilles de mon moulin

La Sorgue prend sa source entre les falaises de Fontaine-de-Vaucluse. Au XVe siècle, onze moulins à papier sont installés sur ces rives. Il n'en reste plus qu'un, réhabilité dans les années 70. De l'eau comme source d'énergie, du coton et du lin comme matière. Gérard Fuster, artisan, découpe ces vieux draps à la lame. Avec 25 ans de métier, autant dire qu'il maîtrise sur le bout des doigts ce savoir-faire et ces machines d'un autre temps. Une semaine plus tard, la pâte est prête à l'emploi et il lui suffit de la toucher pour le savoir. Il n'y a plus qu'à en faire des feuilles de papier, c'est l'étape la plus technique. Pour pimenter la recette, Juliette Durand, propriétaire des lieux, apporte des lichens. Ils vont faire une vingtaine d'essais plus ou moins réussis. Chaque feuille en tout cas sera unique. Après le temps du pressage, vient celui du séchage. Nous retrouvons Gérard dès le lendemain pour la dernière étape. Le papier tout juste sec est gondolé, il s'agit de lisser sa surface sous la pression du laminoir feuille après feuille qu'il découpe ensuite de la façon la plus simple qui soit. TF1 | Reportage C. Auberger, B. Hacala