Les bénévoles de la Croix-Rouge mobilisés comme jamais pour les plus isolés

En région parisienne, Thérèse, 90 ans, est veuve depuis des années. Isolée dans son appartement, elle a besoin de parler et d'échanger. Heureusement qu'elle a reçu la visite de Marie-Françoise et de Robin, bénévoles de la Croix-Rouge. Thérèse n'a pas de famille autour d'elle, ni de relation avec ses voisins. Elle trouve d'ailleurs que les gens ne sont pas très sociables. Les bénévoles de la Croix-Rouge, quant à eux, estiment que le contact humain est aussi important que les colis alimentaires qu'ils livrent. Cela permet de décharger nos émotions et de nous sentir vivants. A l'autre bout de Paris, Rosine, 80 ans vit également seule. D'ordinaire très active, elle ne peut plus faire de la gymnastique ni chanter comme elle en avait l'habitude. La visite des bénévoles de la Croix-Rouge a été une bonne chose pour elle. L'occasion également pour Robin de lui apprendre à raccorder sa guitare. Dans le siège de la Croix-Rouge, les bénévoles ont lancé une nouvelle opération pour ce deuxième confinement, vécu plus difficilement que le premier. Ils passent des appels téléphoniques aux gens qui vivent seuls.