Les bénévoles de Météo France remplacés par des machines

Peu importe la couleur du ciel, dès les premières lueurs, il vous livrera son bulletin : la hauteur de neige, la quantité de pluie et la température. La météo est une passion depuis 40 ans pour Michel Boureille. Pour l'assouvir, il n'a pas pris un seul jour de vacances. "On parle de sécheresse, de coup de vent, de grand froid. Mais tout passe par la météo. C'est à nous de s'adapter à la météo", lance-t-il. De précieuses données qu'il transmet à Météo France pour 25 centimes d'euros par jour. Michel est l'un des 2 300 observateurs du territoire dont la mission prend fin. Ils seront remplacés par une station automatique, qui elle, travaille toute la journée. À quelques kilomètres, Annie Ranchoux passe aussi la main à un automate après 37 ans de relevé météo et un brin de nostalgie. Des anges gardiens du climat qui en garderont la mémoire. La journée la plus pluvieuse pour elle est le 13 juin 2020, et c'est la plus chaude pour Michel. Des observateurs de la nature. Vous comprendrez donc pourquoi ils continueront malgré tout à relever leur pluviomètre, scruter les degrés. Si les machines tombent en panne, ils se tiennent prêts à reprendre du service. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi