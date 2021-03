Les Bergara fabriquent des makilas depuis sept générations

Depuis les pentes des montagnes basques, il faut savoir tendre l'oreille. Dans le village de Larressore (Pyrénées-Atlantiques), la pelote basque et les coups de poinçon se répandent. Au pied du fronton se fabrique le makila, un bâton de marche utilisé depuis des centaines d'années au Pays basque. Installée dans son atelier depuis 200 ans, la famille Bergara est la seule à fabriquer les makilas artisanaux. Tout commence dans la pépinière où des néfliers, matière principale du makila, poussent. Après une dizaine d'années, le bois est scarifié et passé au four pour patienter ensuite dix ans dans le grenier. Une fois séché, le bois est orné de virole métallique décoré au poinçon. Sur le pommeau, on peut voir les initiales de son futur propriétaire, gravées à la main. Sur le makila, on retrouve donc du bois, du métal mais aussi du cuir. Une partie est tressée. Pour la famille, c'est à la fois un savoir-faire et une passion. A 94 ans, Charles a formé tous les artisans de l'atelier. Le makila c'est avant tout une histoire de famille.