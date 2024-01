Les bienfaits de la colère

Avouons-le, cela nous arrive régulièrement. Qu'est-ce qui vous met en colère au quotidien ? "Mes enfants, parfois" ; "les gens qui ne mettent pas leur clignotant au rond-point", voilà ce que nous ont répondu des civils dans la rue. L'incivilité, l'impolitesse ou une défaite aux jeux vidéo, les occasions de se mettre en colère ne manquent pas. Difficile parfois de se contenir. Selon une récente étude, la colère n'est pas qu'un sentiment négatif, au contraire. Des scientifiques ont prouvé qu'elle est source de motivation. La colère est très efficace pour surmonter les épreuves. "C'est vrai que parfois, quand je prends un mauvais coup, j'ai une petite colère supplémentaire et elle est positive dans le sens technique (...) Elle attire mon attention sur le fait que je n'ai pas été bon juste avant et qu'il faut que je me corrige", affirme un boxeur. La colère peut être utilisée comme force motrice, à condition qu'elle soit de courte durée. TF1 | Reportage A. Cazabonne, A. Delabre