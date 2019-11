Les bijoux régionaux (1/4) : la renaissance des perles du Léman

En Haute-Savoie, c'est sur les rives du lac Léman que Jean-Loïc Selo s'approvisionne en matières premières. Ce créateur venant de Saint-Gingolph utilise des écailles de poissons pour fabriquer des colliers de perles. Une tradition vieille de plus d'un siècle. Il a fallu deux années de recherches à cet ancien ingénieur pour faire ressortir une parfaite symphonie de lumière recouvrant les perles. Il a fait renaître ce savoir-faire qui a disparu depuis plus de 40 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.