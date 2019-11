Les bijoux régionaux (2/4) : les beaux bijoux d'antan de la Provence

La Provence est connue pour avoir de beaux bijoux en or, en argent ou en diamant qui racontent, tous, une histoire. Une joaillerie provençale qui est apparue au XVIIème siècle et qui ne s'est démocratisée qu'au XVIIIème. Des petites merveilles qui nourrissent la passion de l'artisan Cyril Laboureau. Avec son adresse et son sens du détail, il arrive à reproduire à l'identique n'importe quels bijoux d'antan de Provence. Un savoir-faire qu'il maîtrise en suivant toutes les étapes de leur création. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.