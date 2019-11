Les bijoux régionaux (3/4) : les joyaux inspirés de l'art traditionnel breton

Pierre Toulhoat s'est inspiré de l'art traditionel breton pour créer ses bijoux. Et sa collection est très conséquente. Elle compte en tout 1.600 modèles entièrement dédiés à la Bretagne, à son histoire, à ses symboles et ses légendes. Pour faire perdurer cette tradition, Yves, son fils, a pris le relais. Où ce dernier puise-t-il son inspiration ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.