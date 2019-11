Les bijoux régionaux (4/4) : la croix basque, une inspiration pour les bijoutiers

À Bayonne, la croix basque inspire les bijoutiers. Formée par quatre virgules, elle est ornée de pierres précieuses, sertie de diamants et habillée de nacre. Cette croix à mille visages reste l'emblème des joyaux, inspirés de l'art traditionnel basque. Se fournir localement, préserver le savoir-faire et proposer des articles qui ont une histoire, telles sont les singularités de la fabrication de cette croix régionale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.