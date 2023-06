Les bistrots s'installent en zone industrielle

Entre une voie rapide et une zone industrielle à l'Est de Nantes, un bar existe depuis huit ans. Une oasis de convivialité au milieu de nulle part, un pari audacieux pour son propriétaire à l'époque. Pourtant, le succès est au rendez-vous. Le lieu est très fréquenté et attire une clientèle locale, comme ces artisans venus jouer une partie de palets. A côté, de fidèles clientes se retrouvent de temps en temps pour discuter. Des bars qui séduisent de plus en plus. A quelques kilomètres, un établissement est installé sur une zone commerciale. On peut y boire ou acheter des bouteilles. En fin de journée, les pompes à bière sont en action. La proximité, un atout pour certains clients. Côté tarif, même les étudiants s'y retrouvent. Ici, pas question de traîner toute la soirée, le bar ferme à 21 heures. L'enseigne "V and B" développe ce concept depuis plusieurs années et compte aujourd'hui plus de 250 établissements sur l'ensemble du territoire. TF1 | Reportage N. Hesse, M. Giraud, F. Bourdillon