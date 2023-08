"Les blagues de Toto" de retour au cinéma

C'est une addition très populaire auprès des enfants : zéro plus zéro égal la tête à Toto. Toto est le héros des meilleures blagues des cours de récréation. Il se décline en blague, mais aussi en bande dessinée, en dessin animé ou en film. Voici le deuxième du genre : Toto part en classe verte, et bien sûr, fait usage de ses meilleures répliques. "Il est très intelligent et il peut être très malin quand il le veut, mais il ne le montre pas beaucoup", dit un enfant fan de Toto. "Même s'il ne le montre pas, on voit que ses blagues, elles, ne sortent pas de nulle part, qu'il les cherche quand même", déclare un autre. Nul ne peut dater précisément la naissance de ce garnement qui raconte des blagues. "Même mes arrières grands-parents le connaissent", affirme une fillette. Il apparaît effectivement dès le XIXe siècle dans différentes histoires et pièces comiques. On le retrouve ensuite dans des magazines. Aujourd'hui, il est sur grand écran. Et il n'a pas pris une ride. TF1 | Reportage S. De Vaissière, L. Gorgibus