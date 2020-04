Les blanchisseurs, des héros de l'ombre

Tous les jours, de nombreux hôpitaux ont recours aux services des blanchisseurs. Ces derniers lavent régulièrement leurs linges, notamment ceux des aides-soignants et des malades. Avec l'épidémie de coronavirus qui touche actuellement le pays, ces agents redoublent de vigilance et restent très rigoureux. Quid des livraisons journalières des vêtements ?