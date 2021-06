Les Bleus à l'assaut de l'Euro : dans le Nord, on y croit

Le bleu est notre couleur à partir de ce vendredi 11 juin pour soutenir l'équipe de France. La cérémonie d'ouverture de l'Euro 2020 et le premier match de la compétition auront lieu ce soir. Les Français ont les Bleus dans le cœur. L'excitation monte sur la Grand'Place de Lille (Nord) à quelques heures du début de la compétition et ils y croient. Pour faire la fête, la panoplie parfaite des supporters se trouve dans un magasin de déguisement à Tourcoing. Perruque, drapeau et surtout chapeau... tout est de couleur bleu-blanc-rouge. En pleins préparatifs, tous les drapeaux européens y sont représentés et colorent la façade. "Cette année, on est les meilleurs. Sur le papier, rien qu'au niveau attaque, il n'y a pas mieux que les Bleus", se réjouit un supporter."On a envie de vivre l'Euro à 100% avec une grosse ambiance", affirme un autre. La finale, ils en rêvent déjà. Mais d'abord, place au premier match de l'équipe de France. Ce sera contre l'Allemagne mardi prochain.