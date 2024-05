Les Bleus à l’Euro, que d’émotions !

La génération Platini qui hurle sa joie sur les Champs Élysée, c'était il y a 40 ans. La génération Zidane qui remet ça brillamment, c'était il y a 24 ans. En France, voir les Bleus gagner, ça devrait être obligatoire. La toute première fois, c'était en 1984 sous le balcon de la fédération, le public français découvre le goût de la consécration. Le précurseur, c'est lui, Michel Platini. Mais les successeurs n'ont pas failli, comme David Trezeguet. Lors du triomphe d'une génération déjà championne du monde depuis deux ans, on s'embrase ou on s'embrasse. C'est un moment de grâce. "L'Euro ça fait vibrer la France. C'est un moment important", "Le plus beau souvenir, c'était en mai 2016 au Vieux-Port. Il y avait la fête", lancent certains. Mais cette fois-ci, en finale face au Portugal, c'est passé à un cheveu large comme un poteau. Alors pour ne pas que les défaites restent gravées, que nos soupirs soient passagers, on compte sur vous les Bleus pour à nouveau nous faire vivre la victoire. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J. Ammeux, S. Jou