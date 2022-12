Les Bleus en route vers Paris

Sans doute encore inconsolables, les supporters des Bleus étaient peu nombreux ce lundi matin devant l'hôtel de leurs idoles. Seuls deux joueurs ont été aperçus furtivement : Olivier Giroud accompagné de sa famille, puis Raphaël Varane, téléphone en main. Après le départ des familles des finalistes malheureux, les Bleus ont pris la direction de l'aéroport. Au premier rang du car, on aperçoit le sélectionneur, Didier Deschamps. Sous bonne escorte, les joueurs ont parcouru ensuite les quelque 20 kilomètres de route vers l'aéroport de Doha. L'avion des Bleus semble avoir déjà pris du retard et ne devrait pas atterrir avant au moins 19 heures. À leur arrivée, on suppose que des centaines de supporters les y attendront pour mettre un peu de baume au cœur à ces Bleus, après cette défaite épique face à l'Argentine. Avant de s'envoler, Kylian Mbappé a envoyé ce tweet comme une promesse aux 66 millions de Français : "Nous reviendrons !". TF1 | Reportage G. Brenier, S. Millanvoye, G. Vuitton