Les Bleus tout sourire !

Des éclats de rire entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps qui font du bien avant d'affronter l'Autriche. Depuis leur arrivée en Allemagne, les séances d'entraînement sont ponctuées de sourires et de rires. Dès l'échauffement, les Bleus se défient, mais toujours dans la bonne humeur. Les joueurs s'amusent et prennent beaucoup de plaisir à vivre ensemble à l'entraînement, mais également dans leur déplacement ou à l'hôtel. Alors que les discussions sur les élections en France se sont invitées à la table des joueurs, les Bleus s'accordent aussi des moments plus légers. C'est le cas lors des conférences de presse, lorsque Benjamin Pavard joue les photographes avec son ami Olivier Giroud. Ce sont des moments précieux et souvent déterminants au moment de débuter une compétition aussi relevée et prestigieuse que le championnat d'Europe. TF1 | Reportage C. Abel, H, Massiot