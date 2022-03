Les blouses blanches se mobilisent pour l’Ukraine

Trois voitures chargées au maximum avec, à l’intérieur, toutes sortes de médicaments. Ces bénévoles n’ont pas hésité à charger leur voiture personnelle pour prendre la route de l’Ukraine à cinq heures, ce mardi matin. Hier soir, ils faisaient encore la tournée des pharmacies pour collecter des produits, rapportés par des clients qui n’en ont plus besoin. Des laboratoires et des infirmières ont également fait des dons. Il manque aussi du matériel pour les opérations. Alors, la Chaîne de l’espoir a récolté 100 000 euros de dons de particuliers, de quoi acheter deux tonnes d’équipements : "habillage des chirurgiens, des gants, des blouses, des casaques, mais aussi des soins pour les grands brûlés". Arrivée prévue en Ukraine dans 24 heures. Pour répondre exactement à la demande locale, c’est Mykola Myroshnyk, cardiologue ukrainien, à Paris depuis trente ans, qui a dressé la liste. Pour connaître les besoins, il échange avec son gendre, médecin en Ukraine, plusieurs fois par jour. Et ce, même si au quotidien, les communications sont de plus en plus difficiles avec les équipes sur le terrain. TF1 | Reportage N. Pellerin, A. Malavaud, S. Fortin