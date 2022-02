Les Bodin’s de retour sur scène

À la ferme des Bodin’s, la mère s’occupe de son fils vieux garçon. Une vie ordinaire à la campagne, ou on a pas la langue dans sa poche. Même les animaux y ont des noms familiers. On y manie la griffe, et toutes sortes de griffes. "On s’est aperçu, c’est une grosse responsabilité qu’au fur et à mesure des années, on est devenu le porte-parole des personnes qui n’ont pas l’habitude de l’ouvrir. Cela nous permet de traiter plein de thèmes", confie Vincent du Bois, comédien cocréateur des Bodin’s. En résumé, tour ce qui agace nombre de Français. Les Bodin’s est un vrai phénomène de société et plus de 1,5 million de spectateurs. Les voilà en tournée pour la sixième année, alors qu’au départ, un seul a été prévu. La clé du succès : un spectacle toujours différent des autres. Une mise en scène spectaculaire, dont 400 mètres carrés de décors. En effet, il faut presque deux jours pour les installer et leurs transports nécessitent dix semi-remorques. TF1 | Reportage A.M. Blanchet, R.Reverdy