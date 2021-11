Les Bodin’s, un duo au succès impressionnant

C'est le trac à quelques minutes de la présentation de leur nouveau film. La famille Bodin's vient de tourner en Thaïlande. C'est la première fois en 30 ans de carrière que Maria, la mère, et Christian, le fils, quittent leur Touraine natale. Mais le public va-t-il les suivre jusqu'au bout du monde ? Propulsés dans un pays étranger, les deux paysans vont avoir du mal à s'adapter. Mais rien ne déstabilise très longtemps la famille Bodin's. "On est habitué à voir Maria dans sa ferme. Et la voir, justement, en dehors de son cadre, c'est purement génial", "on les retrouve tels qu'ils sont et c'est adorable", "on vient de la campagne. J'ai l'impression de voir mes grands-parents", lancent des spectateurs. Depuis 1994, le duo enchaîne les succès. D'abord en spectacle puis au cinéma avec le troisième film "Les Bodin's en Thaïlande". Nous avons donc demandé aux auteurs d'analyser le phénomène. Et en Thaïlande, les Bodin's n'ont pas trahi leurs origines, mais ils ont agrandi leur terrain de jeux. TF1 | Reportage S. de Vaissière, Q. Danjou, F. Der Stepanian, F.C. Geroult