Les boîtes aux lettres disparaissent du paysage dans les campagnes

Les boîtes aux lettres disparaissent à la campagne. Dans le Finistère, beaucoup de personnes se désolent de cet abandon de La Poste. À Spézet, celle-ci en a retiré plusieurs depuis quelques années dont une dans le bourg cet été. Un acte qui n'a pas plu aux habitants. Malgré tout, le pays compte encore un peu plus de 30 000 boîtes postales, soit la plus grande concentration en Europe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.