Les bonnes affaires des chantiers

À sa création, elle avait la réputation d’être la plus longue barre d’immeuble d’Europe. Près de 65 ans plus tard au moment de sa rénovation, il faut tout démonter soigneusement, car beaucoup d’équipements vont avoir une seconde vie. Ces tonnes de matériels sont emportées par une association d’insertion. Il y a de quoi faire travailler 30 personnes pendant des mois. Selon Jérémy Jacques, directeur technique de l’association "Réciprocité", ce sont 1 250 logements démolis qui vont permettre de récupérer 1 250 éléments et de garantir le gisement, à condition qu’ils soient bien nettoyés. Avant d’être vendu, tout est soigneusement vérifié. Renouvelés, ses objets peuvent tenir cinq ou six ans, voir beaucoup plus. Dans ce magasin de réemploi, les clients trouvent des articles 50 à 60% moins chers que du neuf. Autre avantage, réutiliser des équipements existants permet de réduire l’impact sur l’environnement. Pas besoin de faire venir de l’autre bout du monde des matériaux qui ont déjà rendu bien des services dans nos maisons. Reportage > TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly