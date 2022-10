Les bonnes astuces pour sécher son linge

Pour faire sécher rapidement ses vêtements sans sèche-linge, il faut d'abord choisir le bon endroit. Évitez les salles de bains, où il y a déjà une concentration d'humidité. Privilégiez notamment les pièces aérées, comme les bureaux ou les chambres d'amis, et n'oubliez pas de bien ventiler la pièce. Vous pouvez aussi placer les habits en hauteur, car l'air y est plus sec et chaud. Le cintre vous aidera à placer votre linge un peu partout dans votre logement. Si le temps est clément, vous pouvez faire comme Martine Lemot. Elle adapte ses tournées de linges à la météo. "Quand il y a un petit peu de soleil, il faut laver en fin de matinée pour qu'on puisse étendre un petit peu. Et puis vers 16 heures, on les fait rentrer", rapporte-t-elle. S'il pleut, Martine change d'organisation et laisse ses vêtements sécher la nuit à côté du chauffage. Le four, le radiateur ou la cheminée, toute source de chaleur a alors une double utilité, chauffer le logement et votre linge en même temps. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec