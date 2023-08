Les bonnes histoires du conteur de rue

La cloche de l'église se fait entendre à 22 heures très précises. Le village plonge doucement dans la pénombre. Le veilleur de nuit fait son apparition, il va commencer sa déambulation. Le rendez-vous est toujours très ponctuel. C'est une heure de découverte avec le même refrain. Une courte rengaine en alsacien est reprise en chœur. Elle résonne dans les rues de Turckheim (Haut-Rhin) depuis 1540. Le veilleur de nuit promène sa hallebarde, sa lanterne et sans oublier son accessoire obligatoire. Il était chargé de surveiller les rues et de sonner l'alerte en cas d'incendie. Tout au long de sa ronde, le veilleur fera seize haltes à des endroits stratégiques. Les visiteurs le suivent et se replongent au fil des haltes dans l'histoire de Turckheim. Les récits et les légendes ponctuent la déambulation. Des coquilles Saint-Jacques surprenantes ont été sculptées sur la tour de garde. Une bonne partie de l'année, ils sont quatre à se relayer. Ils se transmettent le flambeau de génération en génération. Ce sont les derniers veilleurs de nuit dans le pays, officiellement en activité. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier