Les bonnes nouvelles du 1er août

Bonne nouvelle pour Sarah. Ce lundi matin, elle est mieux payée qu’hier. Son salaire mensuel a pris environ 26 euros. En effet, le Smic est revalorisé pour la troisième fois cette année. Les retraités ont également le sourire. Les pensions devraient augmenter de 4% au mois d’août. Isabelle a fait le calcul : "ça me fera 40 euros d’augmentation". L’épargne est plus attractive. Le taux du Livret A passe de 1 à 2%, soit son niveau le plus élevé depuis dix ans. Ce couple d’infirmiers compte bien en profiter. "Ça va nous permettre de mettre plus d’argent de côté. Puis, pour les projets, ça va être beaucoup plus sympa", explique l’un. "Faire plus de restaurants, plus de sorties avec les amis, épargner pour les vacances, faire des travaux dans la maison", ajoute l’autre. La plupart des passants que nous croisons ne sautent pas de joie pour autant. La nouvelle est surtout un soulagement en ces temps d’inflation. Autre nouveauté : le Livret d’épargne populaire devient plus intéressant. À 4,6%, son taux a plus que doublé. Parmi les autres bonnes nouvelles de ce 1er août, le point d’indice des fonctionnaires, lui aussi, revalorisé de 3,5%. TF1 | Reportage P. Géli, M. Pirckher, M. Calloc’h