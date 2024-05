Les bonnes plantations après les Saints de glace

C'est un peu la course dans le potager de Thierry et Sandrine. Les Saints de glace sont une période charnière notée dans tous les agendas des jardiniers. "Depuis l'antiquité, on a remarqué que les 11, 12 et 13 mai de chaque année marquent la fin de la période des gelées", explique Thierry Gabet. Retenez bien ces dates, car à partir de maintenant, c'est le moment où l'on plante tous nos légumes en extérieur. Thierry va planter plus de 500 plants en une semaine, à commencer par les courges. Au même moment sous la serre, Sandrine Duport met à l'intérieur tous les légumes d'été. Poivrons, aubergines, piments, melons, pastèques et évidemment tomates, en Bretagne, tout ce petit monde pousse dans la serre. Il ne reste plus qu'à mettre les plants dans un trou humide, recouvrir de terre, puis arroser. Dernier conseil de Thierry, à partir des Saints de glace, on laisse la serre totalement ouverte pour éviter que l'humidité entre et qu'on est le mildiou qui s'installe dans nos légumes. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel