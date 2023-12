Les bonnes recettes après les repas de fête

Il y a des moments comme ça où la tentation est trop forte. Restons raisonnable. Après les fromages, les bûches, etc., mieux vaut miser sur la légèreté. Une habitante nous raconte : " On a fait la fête avant, et pour l'instant, on est entre les deux. On fait attention". La preuve sur un marché, moins de monde chez le fromager que chez le primeur. Le marathon des fêtes, c'est aussi l'occasion de se dépenser. Un coureur nous explique : "C'est une façon de se motiver, se dire un petit peu trop d'excès pendant les repas de fêtes, alors ce matin, j'y vais, je me lance". Courir, pédaler, ou simplement marcher, ça finit le repas et ça permet de digérer. Pas d’inquiétude, même après un gros repas, pas question de se priver. Il faut bien s'hydrater avec 1,5 litre d'eau par jour, et écouter sa faim. Après une dégustation, notre journaliste lance : "C'est bon. On a le droit d'être gourmand". C'est aussi valable les autres jours de l'année. "Il faut vivre, c'est la bonne conclusion", renchérit un autre. TF1 | Reportage M. Stiti, A.Santos