Les bonnes recettes des pâtes de fruits

Les pâtes de fruits font partie des joyaux de la gastronomie auvergnate. C'est une spécialité de cette boutique clermontoise depuis 150 ans. Chaque matin, tout commence par une purée de fruits, portée à ébullition et brassée sans arrêt. Mais c'est ce curieux instrument qui détermine la cuisson exacte : le réfractomètre. Une fois versée sur une plaque métallique, la pâte séjourne 24 heures au frigo, le temps de devenir ferme mais facile à découper. Ensuite, plonger les morceaux à nouveau dans le sucre, car sans ces petits grains blancs, vous aurez les doigts collants à chaque dégustation. À Noël, ces pâtes de fruits auvergnates sont exportées dans toute l'Europe, tout comme ces fruits confits vendus dans des boutiques de prestige. Dans le village d'Orcival (Puy-de-Dôme), Philippe Juilhard propose des recettes spéciales Noël. Une recette de pâtes de fruits à faire à la maison. Il est le premier de sa famille de confiseurs chocolatiers à proposer des pâtes de fruits. Dans sa grande marmite, Philippe a mélangé un kilo de pomme, un kilo de sucre et 400 grammes de jus de pomme. Et après 24 heures au frigo, rien ne vous empêche de goûter ces douceurs. Si toutefois, vous ne voulez pas vous trouver derrière les fourneaux, à Noël, les boîtes de 200 grammes de pâtes de fruits sont vendus entre dix et douze euros le kilo. TF1 | Reportage N. Chiesa, C. Olive, P. Delannes