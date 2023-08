Les bonnes tablées de l'Ovalie

Cela fait un mois et demi que ces amis attendaient ce moment. Juste avant le repas, il y a eu le rugby, le jeu, mais la reprise la plus attendue c'était bien celle-là. Au menu, entrecôtes, un bel os à moelle. On n'oublie pas les légumes, le seul aliment consommé ici avec modération. Pour ces joueurs de la région toulousaine, le lien rugby-gastronomie est vital. À 400 km de là, en Haute-Loire, Jessy Trémoulière partage ce même amour pour le rugby et le terroir. Il y a quatre mois, l'ancienne meilleure joueuse du monde a quitté les Bleus et a pour partenaire les vaches de la ferme familiale. Il faut un peu de temps pour trouver la cohésion. D'ici là, elle enchaîne le travail dans les champs, nourrir les animaux et la traite. On est loin du cocon autour du sportif de haut niveau, mais elle ne regrette rien. Dans le Lot, David Blanco illustre aussi ce lien entre rugby et gastronomie. Il n'est pas joueur, mais restaurateur, et va concocter un menu pour rugbyman. La star du repas ce ne sera ni la tomate, ni l'aubergine, mais l'agneau. TF1 | Reportage D. Piereschi, R. Roiné