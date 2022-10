Les bons conseils d'automne

Que faire si les choux-fleurs montent en tige ? "C'est le résultat de la canicule, trop chaud, trop soif, ça monte en tige, ça monte en feuille, donc on va essayer de les sauver en faisant un apport d'eau et du paillage. Il suffit d'en mettre une bonne couche au pied de chaque chou", explique Thierry Gabet. "Puis arrosez généreusement, et on va être fixé dans quelques jours. Soit on arrachera tout et ce sera terminé, soit les choux-fleurs sont repartis et on aura le plaisir d'en déguster". Comment se débarrasse-t-on des taupes dans notre potager ? Il existe plusieurs méthodes pour les chasser. "Il y a les pièges classiques, qu'on peut aussi si on a la chance d'avoir un chien, de mettre des poils dans le trou", affirme Sandrine Duport. On peut mettre des gousses d'ail dans ce dernier. On peut aussi utiliser des ultrasons. "Et notre solution à nous, c'est d'utiliser une plante répulsive, qui s'appelle l'euphorbe". Si vous avez semé de la moutarde pour enrichir le sol, quand faut-il la couper ? "La moutarde, elle se coupe quand elle est suffisamment montée", explique Thierry Gabet. On la récolte quand elle est en fleurs. "Je la fauche, je laisse reposer, ça couvre le sol", poursuit-il. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel