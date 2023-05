Les bons conseils de nos jardiniers, le 13h au jardin

Doit-on laisser les herbes de tonte ou les ramasser ? On peut laisser la tonte sur le sol, ça apporte des nutriments minéraux. Néanmoins, il faut couper très court et venir tondre très souvent. Dans le cas contraire, ça va faire de la fermentation qui est contre-productive à un bel espace tondu. Ramasser son herbe, c'est tondre moins souvent. C'est beaucoup moins de travail. Pour rappel, il est interdit de les jeter dans la nature. Comment garder ses mains propres quand on jardine ? On prend des flocons d'avoine qu'on mélange avec du lait. Une fois que le mélange a reposé un quart d'heure, on se lave les mains avec. De quoi se débarrasser de toute trace de terre. Comment distinguer le vrai du faux ail des ours ? Cette espèce n'a pas de grosse graine à l'intérieur. Leur feuille ressemble un peu à celle du muguet. Les graines de l'ail des ours sont petites, leurs feuilles sont plus souples. Ils sont comestibles et se dégustent très bien en muffin. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, R. Cann