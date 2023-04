Les bons conseils pour ne plus rater son barbecue

Que ce soit à l'électrique, au gaz, ou au charbon, la question est toujours la même : devons-nous piquer les saucisses avant de les faire cuire ? Pour ne plus jamais commettre d'erreurs, nous avons demandé à ce chef. "Quand vous la piquez, vous évacuez toutes ses graisses. La saucisse rétrécit et devient toute sèche. Ce n'est pas très très bon. On ne pique jamais une saucisse", explique Rohan Hennebert, chef démonstrateur. La tendance, désormais, est de pouvoir tout cuisiner au barbecue. Le chef prépare un Chili Con Carne. La cuisson de ses saucisses est essentielle pour réussir son plat. Devant chaque barbecue, les amateurs de grillade sont venus chercher des petits secrets. "On va voir un peu, apprendre les techniques de cuisson, des choses comme ça" ; "On apprend toujours un petit truc", lancent certains. Pour l'assaisonnement, là aussi, il y a des règles. "On prépare la viande. Je l'assaisonne avec du sel, du poivre. On la met dans le barbecue et on cuit tout doucement. On ferme le barbecue pour avoir une bonne cuisson sans le brûler", explique le chef Mattias Castro. Des consignes appliquées à la lettre par ce chef venu des États-Unis, le champion du monde du barbecue. C'est sans doute ça la recette pour réussir son barbecue, la convivialité. TF1 | Reportage C. Abel, S. Maloiseaux