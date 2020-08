Les bons produits du marché des producteurs de pays de Sainte-Féréole

À Sainte-Féréole (Corrèze), le marché des producteurs de pays rythme les soirs d'été avec ses bons produits locaux. Après avoir choisi ces derniers, c'est l'heure de les déguster. Au fourneau, des bénévoles s'activent. Avec le temps, le marché s'est imposé comme un événement incontournable. Les habitués y viennent en famille depuis des années. Cette année, le plaisir de se retrouver s'accompagne de quelques mesures de précaution, à savoir le lavage des mains et la distanciation physique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.