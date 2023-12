Les bons tuyaux du magicien !

Gérald était d'abord plombier, un métier que son père lui a transmis. Enfant, il le suit sur les chantiers et apprend ses techniques, ses gestes. Mais dès qu'une occasion se présente, il s'adonne à sa passion. Après dix ans de métier, le plombier est devenu magicien. Pour se démarquer, il fabrique lui-même ses tours chez lui ou dans son garage. Car croyez-le ou non, son ancien métier l'aide à faire de la magie. Tout doit être pensé, répété, maîtrisé, avant d'entrer en scène. Mais d'abord, place à la transformation ! À mesure qu'il s'habille et se maquille, Gérald se métamorphose et change même de posture. Ce soir-là, il ouvre le spectacle, mais il souhaite répéter une dernière fois l'entrée en scène d'illusion en caniche. Il est l'un des rares magiciens qui fait apparaître des chiens. Pour que la magie opère, il s'entraîne quatre fois par semaine, mais il peut toujours y avoir des imprévus. À mesure que l'heure approche, Gérald se concentre, les premiers pas sur scène sont décisifs. Le public accroche, captivé par l'apparition des colombes, des perruches, et enfin des caniches. Gérald, lui, est un artiste heureux. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel, K. Gaignoux