Les bougainvilliers subliment la Riviera

Dans les rues, sur les murs des maisons en bord de mer, les bougainvilliers en fleur égaient la Côte d’Azur et le cœur de ceux qui les contemplent : "On aime beaucoup parce que ce sont les fleurs du soleil" ; "Ça met de la gaieté et de la beauté" ; "Ça apporte une touche de couleur qui fait vraiment plaisir". Ce massif, le long de la plage, est impressionnant. Cela fait 20 ans que Jean-Paul Malausséna l’aide à s’épanouir. Le secret du jardinier pour d’aussi beaux bougainvilliers ? Ne rien faire... ou presque. Il nous confie, entre autres, que c’est une plante qui ne demande pas beaucoup d’entretiens. Devenu emblématique de la Côte d’Azur, le bougainvillier n’y est pourtant arrivé qu’au XVIIIe siècle, dans les cales d’un bateau en provenance du Brésil. Une chance et une beauté que les touristes du monde entier admirent ici à présent. D’ailleurs, il reste encore deux longs mois pour en profiter. La floraison va durer jusqu’à la fin de l’été. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde