Les Bougies de Charroux s'imposent avec Internet

Au cœur du village de Charroux, la boutique des Bougies de Charroux occupe la plus ancienne maison du bourg. Dans sa bâtisse du XIVe siècle, l'entreprise fabrique à la main et avec des senteurs venues de Grasse 800 000 bougies par an. La fermeture de ses 17 boutiques, situés dans l'Hexagone, en Belgique et au Québec, aurait pu marquer la fin de la belle histoire. Mais dès le début du confinement de mars, les commandes sur Internet ont explosé. Ayant investi 100 000 euros il y a deux ans dans leur site Internet, le rebond des commandes durant le confinement a été une planche de salut. Selon le cogérant de la boutique, l'entreprise a été en mesure de rouvrir la production au bout de deux semaines et demi de chômage partiel. Par la même occasion, la moitié du chiffre d'affaires a également pu être sauvée. Cette alliance de l'artisanat et du numérique a préservé une soixantaine d'emplois.