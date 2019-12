Les bougies décoratives, cadeaux incontournables des fêtes

Incontournables pendant les fêtes, les bougies décoratives sont toujours autant appréciées. À Charroux, dans l'Allier, une entreprise familiale a fait de leur fabrication artisanale un art. D'ailleurs, celle-ci est la seule dans le pays à avoir reçu un label de qualité pour sa mèche, sa cire et son parfum venu de Grasse. L'atelier compte actuellement vingt salariés et propose à ses clients environ 111 parfums différents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.