Les bouillottes ont la cote

On pourrait presque l'appeler la famille bouillotte. Dans cette maison, il y en a sous toutes les formes : peluches, chaussons, tapis ou encore bouillotte traditionnelle. C'est un rituel d'enfance pour Céline. Dans la ferme de ses grands-parents, il faisait froid et la bouillotte était plus rudimentaire. "Ma grand-mère nous mettait une brique dans le lit pour chauffer les draps", nous rapporte-t-elle. Désormais, c'est plus simple, deux minutes au micro-ondes et le tour est joué. Les draps sont prêts à être chauffés, Céline ne pourrait pas s'en passer. Cet hiver, les bouillottes sont partout. Dans ce magasin, les ventes ont augmenté de 30% par rapport à l'an dernier. Ici la star, c'est elle, la classique qu'on remplit d'eau chaude. "On s'est fait dévaliser. Ça a été une explosion et on a su répondre à la demande. Maintenant, il nous faudrait des arrivages pour la prochaine vague de froid", affirme Marc Sanguine, le gérant du magasin. Son prix, entre trois et sept euros. Alors pourquoi un tel succès cet hiver ? Selon certains, c'est un bon moyen de faire des économies. TF1 | Reportage L. Baqué, C. Nieulac