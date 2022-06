Les bouquets se promènent dans la ville de Cannes

Christian Ponzo, fleuriste ambulant, aime les fleurs et les gens. Depuis 30 ans, il exerce le métier de fleuriste ambulant. Charger sa petite carriole est déjà un exploit. Ce jour-là, il doit y faire tenir une centaine de bouquets. Selon lui, quel que soit le métier, c’est un lien pour rencontrer quelqu’un. C’est vrai que son chariot ne passe pas inaperçu. D’abord, auprès de ses fidèles clients, des commerçants qui attendent toujours sa venue, impatients de découvrir sa belle marchandise. "C’est à chaque fois un enchantement", confie une de ses clients. Un service de livraison à la porte des magasins, qui est à la fois poétique et surtout très pratique. Ce coiffeur ne rate jamais le passage de ce fleuriste ambulant. Par ailleurs, la carriole de fleurs provoque aussi l’achat coup de cœur des passants. "Je trouve ça très très beau", confie une passante. Nomade dans l’âme, Christian arpente ainsi les rues de Cannes, mais aussi de Nice et d’Antibes tout au long de l’année pour vendre ses fleurs et donner du bonheur. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde