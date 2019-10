Les bouquinistes des bords de Seine en danger

Dans la capitale, les 220 bouquinistes des bords de Seine rêvent toujours d'une inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. Ils sont encore présents même si la mort programmée du métier a été annoncée depuis des dizaines d'années. Mais les bouquinistes vendent de moins en moins de livres, notamment à cause d'Internet. En revanche, les vieux magazines ont encore du succès. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.