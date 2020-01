Les boutiques de gare souffrent de la grève

Depuis le début de la grève, le bilan est catastrophique pour presque tous les commerces, notamment ceux des gares. La baisse de fréquentation dans ces lieux publics figure parmi les principales causes de ce désastre. Face à cette crise, certaines enseignes ont dû recourir à des chômages partiels. D'autres s'organisent pour minimiser les dépenses, car les activités y sont réduites de moitié depuis le début des manifestations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.