Les bracelets de plage pour enfants, un dispositif rassurant au Pays basque

Plusieurs fois par jour à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), une annonce retentit, celle des bracelets d'identification pour les enfants. Sur la plage, les CRS distribuent aux familles ces bracelets. Dessus sont inscrits le prénom de l'enfant, son âge et le numéro de téléphone d'un adulte référent. De quoi rassurer parents et grands-parents toujours inquiets à l'idée de perdre de vue un enfant. "C'est une super idée", "On n'a pas toujours forcément l'œil dessus même si on fait attention", lancent des parents. Au contact des petits, les secouristes multiplient les recommandations. Ninon, huit ans, semble avoir tout compris. Sur cette plage d'Hendaye au plus fort de l'été, quinze à vingt enfants peuvent s'égarer quotidiennement. Ces bracelets facilitent la tâche des CRS. "Quand un enfant se perd, il est dans une crise d'angoisse. Il peut pleurer et se bloquer. Le fait qu'il ait un bracelet, ça simplifie beaucoup de choses", explique un secouriste. Lancée il y a sept ans dans le Sud-ouest, cette opération se tient désormais sur tout le littoral français.