Les braderies des magasins d'usine font le plein

Pour Annie, cette tente remplie de boîtes de conserve est une opportunité pour réaliser des économies. Tout y est vendu 30% moins cher en moyenne. Pour ces artichauts, c’est presque deux fois moins cher qu’en grande surface. Sauf qu’ici, les dates sont plus courtes et les étiquettes présentent des défauts à peine visibles, un problème de chiffres par exemple. Il faut aussi acheter en grande quantité. L’opération spéciale de la marque dure une semaine à Villeneuve-d'Ascq. Mais toute l’année, il est possible de faire de bonnes affaires dans le magasin d’usine de l’enseigne, juste devant le chapiteau. Avec 30% de réduction au-delà de 30 euros d’achats, Stéphanie ne s’en prive pas. "On va pouvoir mettre l’argent dans autre chose, surtout que moi, je paie les études de mon fils", confie-t-elle. À Roubaix, cet autre endroit est aussi considéré comme une solution anti-inflation. Ces magasins d’usine proposent des vêtements de collections précédentes, 30 à 70% moins chers. La fréquentation a augmenté de 5% par rapport à 2019, avant Covid. Plus de monde et une nouvelle clientèle. Le responsable s’attend à voir la croissance grimper encore plus pour le reste de l’année. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette