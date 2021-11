Les brasseries du Nord, une fierté régionale

C'est une brasserie comme il en existait autrefois dans les villages. Sur l'emplacement d'une ancienne abbaye, on brassait ici déjà la bière, il y a trois siècles. Après une longue interruption, l'activité a repris il y a une vingtaine d'années pour le plus grand plaisir des amateurs. Une ambiance vaporeuse générée par les deux vedettes du lieu : deux cuves de 3 000 litres dans lesquelles mijote la future bière. Grégory est maître brasseur, c'est grâce à lui qu'on peut tranquillement déjeuner autour d'une bière maison. En cuisine, les spécialités régionales défilent. Parmi elles, le welsh d'origine gauloise. A base de bière brune et de cheddar fondu, il a été adopté dans le Nord depuis belle lurette. Le maroilles se prête aussi à la cuisine. Fondu sur une tarte aux pommes acidulée, il donne le meilleur de lui-même. L'histoire de cette brasserie, les Catésiens la connaissent bien. Le cadre volontairement préservé est une fierté. Les machines de l'époque sont bien sûr à l'arrêt mais le malt d'orge, lui, est revenu.