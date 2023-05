Les Bretons disent adieu à leurs bateaux

Morceaux après morceaux, les premiers navires de pêche sont détruits dans le port de Brest (Finistère). Il y a quelques jours, six d’entre eux sont arrivés. Ce patron pêcheur a assisté avec émotion aux derniers instants de son bateau. Depuis le Brexit, son bateau ne pouvait plus pêcher dans les eaux britanniques riches en poissons et en crustacés en 2022. Au total, 90 bateaux sont concernés par le plan de sortie de flotte. Les pêcheurs ont reçu en contrepartie une indemnité de la Commission européenne une enveloppe de 150 millions d’euros. Pour ce porte-parole des pêcheurs, ce plan aura des répercussions sur toute la filière, car un emploi en mer équivaut à quatre sur terre. Dans le Nord-Finistère, la majorité des bateaux caseyeurs sont partis à la casse. Il n’y en a plus aucun dans le port de Moguériec (Finistère). Ces navires spécialisés dans la pêche aux casiers dépendaient grandement des eaux britanniques. À Brest, trois navires ont déjà été recyclés. La déconstruction des bateaux de pêche se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, M. Pirckher, R. Cann